Следком Башкирии просит передать ему дело об избиении фельдшера в Салавате

Следственный комитет Башкирии обратился в прокуратуру с ходатайством о передаче ему материалов по факту нападения на фельдшера в Салавате. Это сделано в связи с повышенным общественным резонансом.

Как следует из сообщения следкома, материалы просят передать из МВД для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

Напомним, сообщение о нападении поступило в полицию вечером 29 ноября. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что нападавшей была женщина, вызвавшая медиков для своего сожителя.