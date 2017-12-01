Следком Башкирии просит передать ему дело об избиении фельдшера в Салавате
Сегодня, 10:48ОбществоФото: colourbox.com
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Следственный комитет Башкирии обратился в прокуратуру с ходатайством о передаче ему материалов по факту нападения на фельдшера в Салавате. Это сделано в связи с повышенным общественным резонансом.
Как следует из сообщения следкома, материалы просят передать из МВД для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.
Напомним, сообщение о нападении поступило в полицию вечером 29 ноября. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что нападавшей была женщина, вызвавшая медиков для своего сожителя.
В материалах проверки говорится, что она начала бить фельдшера, после того как её гражданский муж страдающий «белой горячкой» отказался ехать в больницу, и ей предложили подписать отказ от госпитализации.
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