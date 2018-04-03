Рустэм Хамитов о санаториях Башкирии: Мы эти крепости разрушим

В Уфе в эти дни (с 3 по 6 апреля) проходит Третий медицинский форум-выставка «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан», которое посетил Рустэм Хамитов. Во время пресс-подхода у главы республики спросили о ситуации с башкирскими санаториями.

- Наши санатории задержались в 20-м веке. В 90-ые годы, в нулевые годы они соответствовали требованиям, но сейчас им не хватает инфраструктуры, не хватает индустрии развлечений, не хватает мест, куда мог бы сходить отдохнуть человек, который прибыл в санаторий. Не только лечение должно присутствовать в этих санаториях, но и активное времяпрепровождение. Не хватает туризма. Не хватает велосипедов, пешеходных маршрутов, рыбалок.

Наши санатории расположены в прекрасных уголках природы, с одной стороны это плюс, но с другой минус. Потому что после лечебных процедур отдыхающим заняться нечем.

Я видел, что ряд санаториев снизил экономическую и финансовые показатели. Нет наполняемости, нет наполняемости зимой, во внесезонье. В это время наполовину пустыми стоят эти санатории. Нечего предложить людям

, - посетовал Рустэм Хамитов.

В качестве примера он привел Алтайский край, где сформирована корпорация, управляющая санаториями.

- Они смогли создать мощную современную инфраструктуру, поэтому во все времена года эти санатории полны. Потому что там продумано и четко действуют в этой части. У нас этого нет.

У нас каждый думает за себя, каждый создал свою маленькую крепость, обороняет ее даже не от захватчиков, а от влияния идеологического, поэтому собственно замыкается и варится в собственном соку. Мы эти крепости разрушим. Мы создадим новый образ санаторно-курортного лечения, надеемся, что от этого будет экономический результат.

Главное, чтобы жители нашей республики имели возможность покупать путевки. Путевки сегодня дорогие, мы видим, что в наших санаториях более половины отдыхающих - это гости из близлежайших субъектов. Наших жителей в санаториях мало. Это плохо.

Хамитов отметил, что, скорее всего, и в нашем регионе появится соответствующая структура или корпорация.