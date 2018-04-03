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Рустэм Хамитов о санаториях Башкирии: Мы эти крепости разрушим
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Рустэм Хамитов о санаториях Башкирии: Мы эти крепости разрушим

Сегодня, 15:01ОбществоРустэм Башкирцев
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