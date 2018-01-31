В Уфе санаторий «Зеленая роща» выплатит компенсацию за смерть посетителя

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Мужчина скончался от травмы, которую получил на лестнице.
ООО «Санаторий Зеленая роща» выплатит компенсацию морального вреда супруге погибшего отдыхающего и его другу по решению Кировского районного суда Уфы, сообщили в пресс-службе прокуратуры района.
В августе 2017 года уфимец во время отмечания праздника в ресторане санатория поскользнулся на лестнице и получил серьезную травму, от которой скончался.
Жена и друг погибшего потребовали взыскать с санатория компенсацию морального вреда. Судебные эксперты установили, что лестница не соответствовала санитарным и пожарным требованиям.
Суд обязал выплатить супруге погибшего 500 тысяч рублей, другу 30 тысяч рублей.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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