В Уфе санаторий «Зеленая роща» выплатит компенсацию за смерть посетителя

Мужчина скончался от травмы, которую получил на лестнице.

ООО «Санаторий Зеленая роща» выплатит компенсацию морального вреда супруге погибшего отдыхающего и его другу по решению Кировского районного суда Уфы, сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

В августе 2017 года уфимец во время отмечания праздника в ресторане санатория поскользнулся на лестнице и получил серьезную травму, от которой скончался.

Жена и друг погибшего потребовали взыскать с санатория компенсацию морального вреда. Судебные эксперты установили, что лестница не соответствовала санитарным и пожарным требованиям.

Суд обязал выплатить супруге погибшего 500 тысяч рублей, другу 30 тысяч рублей.