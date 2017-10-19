В Башкирии санаторий «Талкас» присоединят к ГУП «Башфармация»

«Башфармация» планирует погасить долги санатория перед бюджетом.

Санаторий «Талкас», который находится в Баймакском районе Башкирии, присоединят к ГУП «Башфармация», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в кабмине. В санатории с мая этого года идет процедура банкротства – наблюдение по иску ИФНС.

По данным «Коммерсанта», «Башмафармация» подала в арбитражный суд заявление о намерении погасить долги здравницы перед бюджетом, которые составляют 19,85 млн руб. Суд это требование удовлетворил и обязал завершить расчеты до 23 октября.

Генеральный директор «Башфармации» Салават Рахматуллин пояснил, что санаторий станет структурным подразделением компании и планирует развивать его как здравницу Зауралья.

У санатория также имеются долги перед администрацией Баймакского района. Здравница задолжала 420 тыс. руб. за аренду земельного участка.

Собеседник «Коммерсанта» в кабмине пояснил, что решение о присоединении приняло межведомственная комиссия.

Башфармация развивает в Башкирии аптечную сеть под брендом «Госаптека», оптовую торговлю фармпрепаратами и медоборудованием. Всего на территории республики насчитывается более 150 аптек.

В реестр кредиторов санатория «Талкас» также включены требования администрации Баймакского района в размере 420 тыс. руб. Здравница, согласно материалам банкротного дела, задолжала муниципалитету за аренду земельного участка.