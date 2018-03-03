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В Уфе на 60 суток приостановили работу асфальтобетонной установки
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В Уфе на 60 суток приостановили работу асфальтобетонной установки

Сегодня, 10:53Общество
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