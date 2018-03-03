В Уфе на 60 суток приостановили работу асфальтобетонной установки

Судебные приставы приостановили на 60 суток работу асфальтобетонной установки ООО «РемДорСтрой» на Силикатной, 1/1, после жалобы от жителей микрорайона. Сотрудники минэкологии провели проверку и выявили несколько нарушений. В частности, у оборудования не было герметичной крыши, из-за чего в воздух выделялись загрязняющие вещества.