В Уфе на 60 суток приостановили работу асфальтобетонной установки

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Жители Нижегородки обратились в прокуратуру с требованием защитить их права.
Судебные приставы приостановили на 60 суток работу асфальтобетонной установки ООО «РемДорСтрой» на Силикатной, 1/1, после жалобы от жителей микрорайона. Сотрудники минэкологии провели проверку и выявили несколько нарушений. В частности, у оборудования не было герметичной крыши, из-за чего в воздух выделялись загрязняющие вещества.
На основании решения Ленинского районного суда приставы наложили на установку пломбы и печати, Минэкологии РБ потребовало от юрлица устранить выявленные нарушения.
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