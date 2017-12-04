В Нефтекамске сняли укладку асфальта прямо в снег

Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

В Башкирии сняли на видео как дорожные службы укладывают асфальт прямо в снег. Как пояснил автор ролика, действие происходит на улице Николо-Берёзовском шоссе в Нефтекамске 4 декабря 2017 года.