В Уфе сняли видео, как зимой кладут асфальт возле автовокзала

В Уфе сняли видео, как зимой кладут асфальт возле автовокзалаВидео
Сегодня, 14:51Разиф Абдуллин
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Внутридворовую дорогу возле автовокзала асфальтировали дотемна.
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Видео: Альберт Галимов, Youtube.com
Сюжеты: Видео
Читатель Медиакорсети прислал в редакцию видео, которое он снял напротив уфимского автовокзала на улице Зорге, 14 возле детского сада № 225. Автор видео считает, что кладка зимой асфальта на сырую основу – это излишняя трата бюджетных денег.
Первое видео снято еще в светлое время суток, на последнем видео видно, что работы продолжаются и в сумерки.
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