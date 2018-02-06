В Уфе сняли видео, как зимой кладут асфальт возле автовокзала

В Уфе сняли видео, как зимой кладут асфальт возле автовокзала Видео

Внутридворовую дорогу возле автовокзала асфальтировали дотемна. Видео Видео: Альберт Галимов, Youtube.com Читатель Медиакорсети прислал в редакцию видео, которое он снял напротив уфимского автовокзала на улице Зорге, 14 возле детского сада № 225. Автор видео считает, что кладка зимой асфальта на сырую основу – это излишняя трата бюджетных денег. Первое видео снято еще в светлое время суток, на последнем видео видно, что работы продолжаются и в сумерки. Сюжеты: Видео

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А вы как считаете, зимой класть асфальт - это нормально? Опрос

Нормально, современные технологии это позволяют. Нет, это неправильно, так асфальт долго не продержится. Не знаю, я не специалист в этой сфере.

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