Жители Уфы жалуются на неприятный запах на улице. Обращения были направлены в Управление гражданской защиты города. Там отметили, что всего поступило 25 сообщений из 5 районов города: Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского.

По данным ведомства, все жалобы были переданы в управления Роспотребнадзора, Росприроднадзора и городское территориальное управление Минэкологии РБ. Сотрудники лабораторий уже взяли пробы воздуха для исследований. Спасатели уверяют, что до вечера 4 февраля в Уфе ожидается неблагоприятная погода, которая способствует накоплению вредных веществ в воздухе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter