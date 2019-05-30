Запах отхожего места и тупик у входа в клуб: как живут жители деревни под Уфой

Отходы — в Дему

Жители села Нижегородка под Уфой вынуждены зимой и летом держать окна закрытыми. Душно, конечно, но что поделаешь. Однако в ветренные дни и эта мера не спасает. Бывает, в квартирах пахнет, как в отхожем месте. Источник нестерпимого запаха — очистные сооружения, а также канава рядом с ними.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Платим за то, извините, чтобы наше дерьмо сливали за наш дом, — возмущается местный житель Радик Камалетдинов. - 23,6 рублей за куб жидких отходов. Всего в доме больше тысячи человек проживает, в месяц около 2,5 тысяч отходов сливается в очистные сооружения. Только с нашего дома около 60 тысяч рублей собирают. Кроме нас, в селе еще 2 тыс. человек проживает. Содержимое их канализации также оказывается за нашим домом.

Соседка по дому поддерживает:

— Особенно сильный запах с 8 вечера, когда сливают содержимое канализации в очистные сооружения, — уточняет она.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Потрепанные здания, напоминающие очистные сооружения, находятся недалеко от многоэтажки, в котором они живут. Здания давно не ремонтировались (или не ремонтировались вообще?), сотрудников в нем также не оказалось.

Вся грязь из очистного сооружения стекает в канаву рядом, оттуда — прямиком в реку Дема, которая находится в 100-200 метрах от нее. Рядом с канавой несанкционированная свалка.

Очистные сооружения не ремонтировались Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Вы бы видели, во время ливней что тут происходит! Как грязная масса стекает в реку. А ведь Дема потом идет в сторону Уфы, там люди купаются, — рассказывает Радик.

По словам Радика, экологи республики в курсе этой ситуации. Однако кроме наложения штрафа, они ничего не предприняли.

Отходы, особенно в половодье, стекают в реку Дема Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Очистными сооружениями владеет местное предприятие — ПЖУ «Нижегородское» бизнесмена Владимира Николаева.

Это не единственная проблема жителей многоэтажки Нижегородки. Летом, когда в частных домах начинают поливать огороды, с 3 по 6 этаж пропадает вода. Совсем.

— Приходится умываться во втором часу ночи, — рассказывает еще один житель. — И то только на пятом этаже, на шестом - вода не появляется.

Жидкие коммунальные отходы сливают в очистные сооружения Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Жильцы предполагают, что причина плохого напора воды кроется в заржавевших трубах водонапорной башни. Не зря, возле башни даже в сухой день в нескольких сотнях метрах вокруг — лужи.

Глава Зубовского сельсовета Рим Муталов уточнил, что на днях состоялся аукцион по определению подрядной организации для проведения реконструкции очистных сооружений. Для этих целей только сельсовет выделил 8 млн рублей.

Экс-министр экологии республики Азат Кутлиахметов рассказал Медиакорсети, что из всех очистных сооружений в республики только 11% работают соответственно нормам.

Рядом с сооружением - несанкционированная свалка Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— В данном случае, надзорные органы должны были приостановить работу сооружения до исправления недостатков. Попадание нечистот в реку для самого водоема не столь опасно, как для здоровья людей. Жидкие коммунальные отходы загрязняют этот участок реки, появляются такие опасные инфекции как гепатит.

Вообще, следить за работой очистных сооружений — прямая обязанность министерства ЖКХ. Они часто обеспокоены только отопительным сезоном, забывая о более глобальных проблемах, — прокомментировал он.

Радик Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Тупик у входа в клуб

Многоэтажку в форме «П» в Нижегородке построила около 10 лет назад компания «Трансжилстрой». Мунира признается, они переехали из Уфы сюда, потому что хотели в экологически чистом месте. Именно так завлекал их застройщик.

— Думали, что внуки будут сюда приезжать, отдыхать от города. Сейчас они, когда приезжают, на улицу выходить не хотят из-за запаха, — рассказывает она.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Внимание гостей Нижегородки привлекает сельский Дом культуры, вернее, входная группа здания. Дело в том, что последние ступеньки входа упираются в соседнее здание, где размещается магазин со спиртными напитками. Местные говорят, этим зданием владеет жена руководителя ПЖУ «Нижегородское» Владимира Николаева.

Чтобы попасть в здание, нужно сначала подняться на лестницу сбоку. В этом месте зимой появляется гололедица, говорят местные, что еще больше затрудняет подъем. Ранее здесь была «тревожная кнопка», и сотрудники клуба могли помочь инвалидам и пенсионерам. Однако сейчас и этого нет: заведующая клубом говорит, что ее сорвали дети.

Заведующая клубом уверяет: по этому вопросу много раз обращалась в районную администрацию, да толку не было.

— При строительстве клуба здание перед ним уже было. Застройщик пообещал Николаеву, что даст квартиру, если тот снесет свое здание. В итоге, они не сдержали свое слово и Николаев отказался сносить. Мы всячески пытались его переубедить, но не получилось, — рассказывает Рим Муталов.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Получить оперативный комментарий у Владимира Николаева не удалось.