В Уфе жители дома пожаловались на запах из квартиры, хозяйку которой давно не видели
14 ноября, 17:35ОбществоАлия ФатхиеваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бдительность жильцов спала женщину.
Жители дома на улице Аксакова сообщили о неприятном запахе, который распространился на весь подъезд. По предпложению местных, причина могла крыться в квартире на третьем этаже, в которой проживает пожилая женщина.
Прибывшему на место участковому сообщили, что пенсионерка давно не выходила из дома. Полицеский принял решение сообщить об этом в службу спасения и в газовую службу. Когда удалось проникнуть внутрь, в квартире обнаружили хозяйку.
Женщина оказалась жива, но ее пришлось госпитализировать. В квартире обнаружили утечку газа из комфорки плиты, угрозу благополучно устранили. Предварительно установлено, что причиной запаха также стал тот факт, что пенсионерка перекрыла вентиляцию, из-за чего воздух застоялся.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей