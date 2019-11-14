В Уфе жители дома пожаловались на запах из квартиры, хозяйку которой давно не видели

Жители дома на улице Аксакова сообщили о неприятном запахе, который распространился на весь подъезд. По предпложению местных, причина могла крыться в квартире на третьем этаже, в которой проживает пожилая женщина.

Прибывшему на место участковому сообщили, что пенсионерка давно не выходила из дома. Полицеский принял решение сообщить об этом в службу спасения и в газовую службу. Когда удалось проникнуть внутрь, в квартире обнаружили хозяйку.