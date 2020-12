Житель Демского района Уфы Дмитрий Соколов пожаловался на работу ГУП «Уфаводоканал». 30 ноября на Архангельской улице лопнула труба водоснабжения, к которой были подключены 13 домов.

По словам Дмитрия Соколова, место прорыва трубы неизвестно. Собственники домов обратились за помощью к «Уфаводоканалу». Однако, как рассказывает Дмитрий, сотрудники ответили: «Собирайте деньги — мы все отремонтируем». Сумму в начале огласили примерно в 45 тысяч рублей, а объяснили стоимость ремонта тем, что труба не стоит на балансе у их компании и договора на неё у них нет. Но тогда кому мы платим за воду каждый месяц? пишет житель. Он рассказывает, что соседи собрали нужную сумму, а сотрудники «Уфаводоканала» отключили воду в магистрали. При этом 13 семей остались без воды, без которой придется жить неопределённый срок. По словам Соколова, семьи сидят без воды уже третий день. Дмитрий также пишет, что предприятие попросило собрать ещё по три тысячи рублей с каждого дома, то есть в общей сложности 39 тысяч рублей. Пресс-секретарь «Уфаводоканал» Азамат Магадеев пояснил Mkset, что утечка произошла из частного водопровода одного из жильцов. Отремонтировать бесплатно чужой водопровод мы не можем. Совместно со специалистами отдела по дополнительным доходам рассчитаем конечную стоимость ремонта и подумаем, где и как можно сэкономить для снижения конечной стоимости, рассказал Азамат Магадеев. Представитель организации также добавил, что собственники могут обратиться в любую другую профильную организацию или отремонтировать трубу своими силами. Позже «Уфаводоканал» прокомментировал информацию о сборе дополнительных средств на ремонт водопровода.

