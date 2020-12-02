Он рассказывает, что соседи собрали нужную сумму, а сотрудники «Уфаводоканала» отключили воду в магистрали. При этом 13 семей остались без воды, без которой придется жить неопределённый срок. По словам Соколова, семьи сидят без воды уже третий день. Дмитрий также пишет, что предприятие попросило собрать ещё по три тысячи рублей с каждого дома, то есть в общей сложности 39 тысяч рублей.