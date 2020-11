Прокуратура Башкирии обязала водоканал очистить загрязненный металлами участок

Природоохранная прокуратура в судебном порядке потребовала очистить земли, загрязненные тяжелыми металлами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил в Николаевском сельсовете Уфимского района загрязненные территории. Известно, что участки принадлежат агрофирме «Николаевская». Земля на время проверки была покрыта иловым осадком. По взятым пробам удалось определить, что это коммунальные отходы из очистных сооружений «Уфаводоканала», разлитые на площади 5,5 и 37 гектаров. По информации надзорного ведомства, между «Уфаводоканалом» и компанией ТК «Технология» был заключен договор на обработку осадка сточных вод. Из них планировалось производить органические удобрения. Именно для этого агрофирма предоставила участок земли сельхозназначения. Компания нарушила договоренность и завезла на участок 10 тысяч кубометров осадка сточных вод без предварительной обработки. В результате чего почва загрязнилась тяжелыми металлами. Отходы имеют статус 4 класса опасности. Теперь компании обязаны провести рекультивацию земельного участка и принять меры по очистке. Прокуратура определяет размер причиненного ущерба природе для наложения штрафа.

Related news: Россельхознадзор обнаружил загрязненные тяжелыми металлами земли под Уфой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter