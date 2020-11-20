Прокуратура Башкирии обязала водоканал очистить загрязненный металлами участок

Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил в Николаевском сельсовете Уфимского района загрязненные территории. Известно, что участки принадлежат агрофирме «Николаевская». Земля на время проверки была покрыта иловым осадком. По взятым пробам удалось определить, что это коммунальные отходы из очистных сооружений «Уфаводоканала», разлитые на площади 5,5 и 37 гектаров.