В администрации Белорецкого района объяснили, зачем подожгли лес на хребте Крака

В администрации Белорецкого района прояснили ситуацию. Оказалось, в лесу на хребте Крака действительно подожгли вырубки, однако этот процесс является контролируемым и не несет вреда другим деревьям. Тем более, что за ним пристально следят лесники. Также в муниципалитете уточнили, что в следующем году там планируют высадить новые деревья.