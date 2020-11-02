В администрации Белорецкого района объяснили, зачем подожгли лес на хребте Крака

Мужчина высказал свои подозрения о том, что пожар мог быть спланирован. Также он отметил, что огонь мог распространиться на соседние растения и деревья, что спровоцировало бы пожар большего масштаба.
В администрации Белорецкого района прояснили ситуацию. Оказалось, в лесу на хребте Крака действительно подожгли вырубки, однако этот процесс является контролируемым и не несет вреда другим деревьям. Тем более, что за ним пристально следят лесники. Также в муниципалитете уточнили, что в следующем году там планируют высадить новые деревья.
Тем не менее, из-за тревожных сообщений в соцсетях и СМИ сотрудники Белорецкого лесного и пожарного надзора выехали на место, чтобы проверить соблюдение правил безопасности. Оказалось, что при очистке территории арендаторы сложили срубленные части дерева около растущих, что является нарушением пожарной безопасности. В связи с этим надзорные органы возбудили дело об административном правонарушении, которая предусматривает штрафные санкции.