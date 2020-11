В администрации Белорецкого района объяснили, зачем подожгли лес на хребте Крака

В минувшие выходные блогер Олег Чегодаев заметил пожар на хребте Крака. Как отметил путешественник, там горел лес. А точнее пеньки от срубленных деревьев.

Мужчина высказал свои подозрения о том, что пожар мог быть спланирован. Также он отметил, что огонь мог распространиться на соседние растения и деревья, что спровоцировало бы пожар большего масштаба. В администрации Белорецкого района прояснили ситуацию. Оказалось, в лесу на хребте Крака действительно подожгли вырубки, однако этот процесс является контролируемым и не несет вреда другим деревьям. Тем более, что за ним пристально следят лесники. Также в муниципалитете уточнили, что в следующем году там планируют высадить новые деревья. Тем не менее, из-за тревожных сообщений в соцсетях и СМИ сотрудники Белорецкого лесного и пожарного надзора выехали на место, чтобы проверить соблюдение правил безопасности. Оказалось, что при очистке территории арендаторы сложили срубленные части дерева около растущих, что является нарушением пожарной безопасности. В связи с этим надзорные органы возбудили дело об административном правонарушении, которая предусматривает штрафные санкции.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter