В Башкирии при пожаре погибла женщина с двумя детьми

Накануне утром, 26 октября, сгорел дом, расположенный по улице Первой в деревне Новософиевка Федоровского района республики. На место в срочном порядке прибыли спасатели МЧС Башкирии.

Известно, что дом принадлежал двум хозяевам. Пожарным удалось локализовать огонь за один час. В ходе тушения и разбора конструкций обнаружены трое погибших — 41-летняя мать и двое её детей 5 и 3 лет. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства пожара выясняются. По данным источника Mkset, сначала спасатели вытащили тело матери, еще через два часа было найдено тело старшего сына. А вот 3-летнего малыша не могли найти до вечера, однако позже он также был найден погибшим. Ранее в садовом поселке Вита под Уфой случилось два пожара, в котором погибли семьи с детьми.

