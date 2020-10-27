В Башкирии при пожаре погибла женщина с двумя детьми

Известно, что дом принадлежал двум хозяевам. Пожарным удалось локализовать огонь за один час. В ходе тушения и разбора конструкций обнаружены трое погибших — 41-летняя мать и двое её детей 5 и 3 лет.
На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
По данным источника Mkset, сначала спасатели вытащили тело матери, еще через два часа было найдено тело старшего сына. А вот 3-летнего малыша не могли найти до вечера, однако позже он также был найден погибшим.
Ранее в садовом поселке Вита под Уфой случилось два пожара, в котором погибли семьи с детьми.