В Башкирии при пожаре погибла женщина с двумя детьми

В Башкирии при пожаре погибла женщина с двумя детьми

Сегодня, 08:22ОбществоКарина МамаеваPhoto: МЧС по РБ
Накануне утром, 26 октября, сгорел дом, расположенный по улице Первой в деревне Новософиевка Федоровского района республики. На место в срочном порядке прибыли спасатели МЧС Башкирии.

Известно, что дом принадлежал двум хозяевам. Пожарным удалось локализовать огонь за один час. В ходе тушения и разбора конструкций обнаружены трое погибших — 41-летняя мать и двое её детей 5 и 3 лет.

На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

По данным источника Mkset, сначала спасатели вытащили тело матери, еще через два часа было найдено тело старшего сына. А вот 3-летнего малыша не могли найти до вечера, однако позже он также был найден погибшим.

Ранее в садовом поселке Вита под Уфой случилось два пожара, в котором погибли семьи с детьми.

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