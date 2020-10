Сегодня, 27 октября, произошли два крупных пожара в Куюргазинском и Стерлитамакском районах. На место срочно прибыли спасатели МЧС Башкирии.

Известно, что один из пожаров произошел в деревне Знаменка Куюргазинского района. Сгорел бревенчатый дом. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тело 36-летнего мужчины. В Стерлитамакском районе пожар произошел в населенном пункте Васильевка. Огонь разгорелся в кирпичном доме, расположенном по улице Оренбургский тракт. В результате пожара погиб 36-летний мужчина. Сейчас на месте обоих пожаров работают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС России. Причины выясняются.

