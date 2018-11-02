Трассу Уфа-Толбазы сковал гололед

Сегодня, 2 ноября, нештатная ситуация возникла на трассе Уфа-Толбазы. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на Госкомтранс РБ.

Известно, что дорогу Р-240 в районе села Толбазы обслуживает Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье». Как сообщил сотрудник рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям жителей Никита Теренин, на участок рядом с селом Толбазы были направлены бригады и техника для устранения гололеда и его последствий.

Управление дорог проверило работу подрядной организации, ответственной за содержание федеральной трассы. Для борьбы с непогодой на данном участке было задействовано четыре единицы техники, ликвидирующей последствия стихии. Очистка и обработка проезжей части проводились уже несколько раз в течение сегодняшнего дня.

Сейчас движение по автомобильной дороге Р-240 Уфа-Оренбург осуществляется в штатном режиме.

Всего для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта на автомобильных дорогах Башкирии работает 70 единиц дорожно-эксплуатационной техники.