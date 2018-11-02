Штормовое: В МЧС Башкирии предупредили о гололеде и дожде со снегом
С 2 по 3 ноября в республике ожидается ухудшение погодных условий.
По данным Башгидромета, в это время в республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью со снегом. В отдельных районах слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем потеплеет до 0,+5° градусов. На дорогах местами На автодорогах утром местами туман с видимостью 500-1000 м.
В МЧС по республике напоминают о правилах поведения в условиях гололедицы:
Для водителей:
Главная особенность скользких дорог — увеличение тормозного пути и заносы на поворотах во время вождения. Учитывая это, оставляйте себе больше пространства между машинами. Притормаживайте заранее, перед поворотом или остановкой. Дистанция до стоящего впереди автомобиля должна быть в 2–3 раза больше чем обычно.
Для пешеходов:
Примите меры для снижения вероятности получения травмы - подготовьте малоскользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.