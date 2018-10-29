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МЧС: В Башкирии ожидаются мокрый снег и гололед
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МЧС: В Башкирии ожидаются мокрый снег и гололед

Сегодня, 17:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов.
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