МЧС: В Башкирии ожидаются мокрый снег и гололед
Сегодня, 17:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов.
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Главное управление МЧС РФ по РБ сообщило об ухудшении погодных условий.
Сегодня, 29 октября, с 20.00 до 20.00 завтрашнего дня ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, слабый гололед, днем без осадков.
Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с., ночью с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, местами до -12°. Днем -3,+2°.
На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость 500 м и менее. Спасатели предупредили об усилении ветра и попросили жителей республики быть осторожными на улице.
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