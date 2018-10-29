МЧС: В Башкирии ожидаются мокрый снег и гололед

Сегодня, 29 октября, с 20.00 до 20.00 завтрашнего дня ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, слабый гололед, днем без осадков.

Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с., ночью с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, местами до -12°. Днем -3,+2°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость 500 м и менее. Спасатели предупредили об усилении ветра и попросили жителей республики быть осторожными на улице.