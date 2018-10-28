Штормовое предупреждение в Башкирии: мокрый снег, порывы ветра и гололедица

Главное Управление МЧС по Республике Башкортостан сообщает со ссылкой на Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о штормовом предупреждении.

Завтра, 29 октября, порывы ветра на всей территории республик могут дойти до 17-22 м/с. Ожидается мокрый снег, на некоторых участках дороги образуются снежные заносы, снежный накат и гололедица.