Штормовое предупреждение в Башкирии: мокрый снег, порывы ветра и гололедица
Сегодня, 14:22ОбществоЗиля АскероваФото: mycoweb.ru
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Специалистами прогнозируется порывы ветра, мокрый снег и гололедица.
Главное Управление МЧС по Республике Башкортостан сообщает со ссылкой на Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о штормовом предупреждении.
Завтра, 29 октября, порывы ветра на всей территории республик могут дойти до 17-22 м/с. Ожидается мокрый снег, на некоторых участках дороги образуются снежные заносы, снежный накат и гололедица.
Специалисты МЧС советуют при такой погоде оставаться в здании, не упускать из-под контроля детей.
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