УФАС удовлетворило жалобу собственников "бракованного" дома в Уфе

Антимонопольная служба Башкирии удовлетворила жалобу собственников "бракованного" дома в Уфе на ул. Блюхера 3/8. Торги по отбору управляющей компании, объявленные администрацией города, отменены. Теперь граждане могут завершить сбор подписей за создание ТСЖ.

Как сообщил Медиакорсети один из собственников Арсен Хатипов, заседание в УФАСе прошло вчера.

- Я представил комиссии письмо из аппарата правительства республики, в котором указано, что администрация города не имела права объявлять торги без общего собрания, а оно проведено не было, - сообщил Хатипов. - Также я представил доказательство того, что ранее мы выбирали способ управления домом, у нас была другая управляющая компания, из лицензии которой впоследствии наш дом был исключен. Администрация города имела право проводить торги, только бы если ранее мы способ управления домом не выбрали.

По итогам рассмотрения жалобы комиссия приняла решение удовлетворить ее. Теперь жители могут завершить заочную форму голосования по созданию ТСЖ.

Напомним, торги по выбору управляющей компании для дома на ул. Блюхера 3/8 были назначены на 10 ноября, несмотря на то, что собственники до конца ноября проводят заочную форму голосования по созданию ТСЖ. В администрации города отказывались приостановить торги, ссылаясь на постановление правительства, согласно которому отменить торги можно лишь в случае, если граждане представили протокол собрания и опроса за создание ТСЖ.