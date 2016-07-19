В четырех районах Башкирии нет чистой питьевой воды - Александр Веселов

В Туймазинском, Белебеевском, Краснокамском и частично Ермекеевском районах республики нет чистой питьевой воды. Местные источники заражены опасными химикатами из-за активной нефтедобычи в этой отрасли.

- Добываемая жидкость содержит в себе до 95% процентов рассолов, - пояснил Медиакорсети председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов. - Отделяя нефть от этих рассолов, их надо куда-то девать. В результате ее закачивают обратно, либо в поглощающий пласт, либо в продуктивный. Он повышает давление в два-три раза. В результате все эти рассолы выдавливает наверх, в пресноводный комплекс.