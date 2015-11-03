Башкирия не получает федеральных средств на экологию - Веселов

Об этом сегодня заявил председатель Союза экологов республики Александр Веселов.

В последние несколько лет в республику не поступают федеральные средства на экологию. Об этом заявил сегодня на круглом столе по экологической ситуации в регионе председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.

Главной причиной того, что деньги из федерального бюджета в регион не поступают, общественник видит в плохой работе местного министерства природопользования и экологии.

- По отходам минэкологии денег не просит вообще, проектов не представляет, - заявил Веселов. - В то же время и инвестиции не приходят. Инвесторы сами говорят: "С нас требуют откаты, вопрос корупции в сфере природопользования сейчас стоит очень остро".

В Башкирии ежегодно образуется более 1,2 миллиона тонн отходов в год. При этом на сегодня в республике имеется только 36 полигонов ТБО. Введение новой системы обращения с отходами пока отложено до 2019 года: местные власти обещали в 2019 году поделить регион на несколько секторов и отобрать операторов по обращению с отходами.

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