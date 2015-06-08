В Башкирии подорожают коммунальные услуги

Цены поднимут с 1 июля.

В Башкирии с 1 июля повысят тарифы на оплату коммунальных услуг. Так рост тарифов на холодную воду составит 7% - с 22,21 руб до 23,77 руб. На 7,25% вырастет тариф на водоотведение – с 22,21 руб до 23,82 руб.

Тепловая энергия в зависимости от поставщика ресурса станет дороже на 4-7%, стоимость у «БашРТС» и «УИС» одинаковая - 1978,32 руб/Гкал и куб.

За электроэнергию будем платить больше на 4,7% - 2,87 руб вместо 2,74.

В домах, где установлены электроплиты, тариф составит 2,01 руб за кВтЧ (ранее было 1,92 руб).

Материалы по теме