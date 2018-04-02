В Башкирии двое мужчин украли 28 тонн нефти на 430 тысяч рублей

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепровода, в том числе в крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, в июне прошлого года, ночью, житель Челнов, подрабатывавший перевозкой нефтепродуктов, вместе с неустановленными сообщниками на грузовике «VOLVO» подъехал к участку нефтепровода «Башнефть» вблизи с. Бижбуляк. Злоумышленники незаконно подключились к нефтепроводу и скачали около 10 тонн нефти.