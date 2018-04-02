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В Башкирии двое мужчин украли 28 тонн нефти на 430 тысяч рублей
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В Башкирии двое мужчин украли 28 тонн нефти на 430 тысяч рублей

Сегодня, 13:45Общество
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