«Сырьевая компания» намерена оспорить решение об отзыве лицензии на разработку Куштау

Напомним, в январе суд удовлетворил иск автономной некоммерческой организации по защите и охране природы «Наследие». Суд признал решения и действия компании в части разработки шихана полностью незаконными.
Теперь АО «Сырьевая компания» намерено оспорить решение первой инстанции. По данным системы «СПАРК», апелляционная жалоба была зарегистрирована 27 февраля.
Руководитель «Наследия» Рузина Мухамеджанова рассказала Mkset, что оспаривание решения было вполне ожидаемым.
Но все равно очень расстроены, что они не согласны с решением суда о запрете деятельности. Получается, что слухи о том, что они продолжат свои попытки, подтверждаются, поделилась Мухамеджанова.
Напомним, многодневные столкновения на Куштау прошлым летом прогремели на всю страну. В ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, поручив Генеральной прокуратуре РФ проверить сделки БСК по приватизации в 2007 и 2013 годах. Позже Куштау получил статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). В ходе проверки Генпрокуратура выявила нарушения в процедуре приватизации активов БСК.