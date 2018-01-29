Уфимка, арестованная за забастовку, намерена подать апелляцию

Координатор местного отделения "Открытой России" Елена Масайло, как организатор несанкционированного мероприятия, наказана 10 сутками ареста.

Сегодня, 29 января, стало известно, то уфимка Елена Масайло по решению суда будет арестована на 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия, состоявшегося в Уфе накануне.

Елена Масайло известна тем, что год назад стала одним из организаторов инициативной группы жильцов группы домов на улице Интернациональной. Рядом с ними в ноябре 2016 года провалилась в карстовую яму «Лада-Калина».

По мнению ряда экспертов, близлежащие к месту происшествия дома также находятся в зоне риска. Однако добиться расселения группе жильцов до сих пор так и не удалось. Елена была наказана за несанкционированное собрание жильцов, вышедших с плакатами во двор, штрафом в 10 тысяч рублей.

По иронии судьбы, сегодня у Елены как раз день рождения. Как отметили ее близкие в соцсетях, ей точно будет что вспомнить, потому что в таких обстоятельствах Елена свой день рождения точно не отмечала еще ни разу.

- Завтра Лена попробует подать апелляционную жалобу на решение суда. Надеемся, что ее освободят, - сообщила Медиакорсети Оксана Масайло, сестра Елены.