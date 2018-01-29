Уфимка, арестованная за забастовку, намерена подать апелляцию

Сегодня, 29 января, стало известно, то уфимка Елена Масайло по решению суда будет арестована на 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия, состоявшегося в Уфе накануне.
Елена Масайло известна тем, что год назад стала одним из организаторов инициативной группы жильцов группы домов на улице Интернациональной. Рядом с ними в ноябре 2016 года провалилась в карстовую яму «Лада-Калина».
По мнению ряда экспертов, близлежащие к месту происшествия дома также находятся в зоне риска. Однако добиться расселения группе жильцов до сих пор так и не удалось. Елена была наказана за несанкционированное собрание жильцов, вышедших с плакатами во двор, штрафом в 10 тысяч рублей.
По иронии судьбы, сегодня у Елены как раз день рождения. Как отметили ее близкие в соцсетях, ей точно будет что вспомнить, потому что в таких обстоятельствах Елена свой день рождения точно не отмечала еще ни разу.
- Завтра Лена попробует подать апелляционную жалобу на решение суда. Надеемся, что ее освободят, - сообщила Медиакорсети Оксана Масайло, сестра Елены.
Медиакорсеть следит за ситуацией.