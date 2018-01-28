Как в Уфе задерживали участников несанкционированного шествия
Вчера, 21:31ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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В Уфе прошло несогласованное правительством массовое мероприятие. Посмотрите на него глазами фотографа.
Сюжеты: Фотофакт
28 января в Уфе прошла акция "забастовка избирателей", несогласованная властями.
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
Сотрудники полиции задерживали активных участников акции и ее организаторов. Задержания происходили по-разному.
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
После того как участников с различными агитматериалами (шарами, наклейками) задержали, в руках у протестующих остался лишь "триколор".
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Шествие прошло по маршруту "Универмаг "Уфа" -"Дворец Спорта" - ГДК - Бульвар Славы - Горсовет.
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