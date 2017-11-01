Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Спецпроекты
Почему у школьников Уфы возникли проблемы с электронными дневниками
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихБашкирский в школах - за или против
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba

Почему у школьников Уфы возникли проблемы с электронными дневниками

Сегодня, 12:54ОбществоОльга Корзик
Читайте
также
Будни «вертухая»: один день в карауле уфимской колонии строгого режима
Где в Башкирии жить хорошо
Афера на миллиард. Как Башкирия вернет деньги: новые подробности