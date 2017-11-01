Почему у школьников Уфы возникли проблемы с электронными дневниками

Во многих школах программа заработала только к концу первой четверти.

В начале этого учебного года в уфимских школах возникли проблемы с электронными журналами и дневниками. Одни родители жаловались на то, что в школе не выдают пароль и они не могут зайти в свой аккаунт, не всегда отображались оценки ребенка, а также не указывались домашние задания и комментарии учителей. Другие обращали внимание на то, что раньше программа высчитывала средний балл за четверть, а теперь родителям приходится складывать оценки и высчитывать его вручную.

- В любом случае, удобно, когда ты видишь, какой у ребенка выходит средний балл за четверть. Например, 3,8 или 4,1 – это точно твердая четверка, а когда 4,4 – значит нужно немного постараться и выйдет 5. Тогда мы ребенка настраиваем: поднажми, тяни руку и тщательнее подготовься к контрольной и будет за четверть пять, - рассказал родитель одного уфимского школьника.

- Самая главная претензия, что по сути первую четверть оставили без дневника, а к хорошему быстро привыкаешь, - сказал другой родитель.

Учителя, в свою очередь, тоже жалуются на эту проблему. Они рассказывают, что проблемы носят технический характер. В частности, возникала ошибка при загрузке календарно-тематического плана и т.д.

- В конце четверти не посмотришь общую ведомость всего класса. Можно только по ученикам или по предмету. Иногда сползает таблица с оценками. Долго грузится всё. Всё это вроде мелочи, но тратится много времени, - рассказал один из учителей уфимских школ.

Как выяснилось, проблемы возникли у тех школ, которые перешли на новую версию дневника. Раньше большинство уфимских школ пользовались дневником, который предлагала компания «Уфанет». Однако в этом году школы заключили договоры с другими компаниями.

Как пояснил генеральный директор компании «Уфанет» Искандер Бахтияров, компания предоставляла эту услугу уфимским школам бесплатно. Однако с каждым годом вносились новые правки в законы, новые требования и сложности, поэтому компания приняла решение больше этим направлением не заниматься.

- Сейчас существует несколько программ дневников, которые поддерживаются федеральным и республиканским правительством. В этих условиях мы приняли решение, что нет смысла дальше развивать данное направление, - сказал Искандер Бахтияров.

По его словам, еще в прошлом учебном году «Уфанет» продал эту программу Башкирскому регистру социальных карт. Сумму сделки он не уточнил, отметив что она «небольшая».

- В прошлом учебном году мы сопровождали. В этом году они решили предоставить свой дневник, - сказал Искандер Бахтияров.

Сегодня в Уфе, по данным администрации города на 8 августа, насчитывается 128 школ. Теперь оператором системы «Электронный дневник» для большинства школ (100) является АО «Башкирский регистр социальных карт» (БРСК), остальные школы работают с ООО «Дневник.ру». Вопрос о том, с кем сотрудничать, должна решать сама школа.

Генеральный директор БРСК Олег Романов пояснил, что в программный продукт, который обеспечивает образовательный процесс в школах, необходимы постоянные инвестиции, чтобы он соответствовал всем нормативным требованиям министерства образования России и требованиям к безопасному хранению персональных данных. Иначе школы просто не смогут пройти проверки Рособранадзора. Самый свежий пример – требования по ведению журналов по предметам «Родной язык», «Родная литература» и требования по авторизации в электронных журналах через единую систему идентификации и аутентификации пользователей. АИС «Образование» соответствует этим требованиям, поэтому было принято решение перейти на этот программный продукт.

- Электронный дневник-журнал содержит персональные данные учителей и родителей. Разработчиком системы АИС «Образование» является наша компания, а юридические права на систему принадлежат правительству Башкирии. АИС «Образование» сертифицирована по хранению персональных данных и соответствует нормам законодательства, - пояснили «Медиакорсети» в БРСК.

В компании уточнили, что задержки возникли из-за того, что персональные данные учащихся, согласно законодательству, можно вводить в систему только при наличии подписанных соглашений между БРСК и школами. Большинство школ подписали этот документ только в августе. Поэтому данные вносили в систему в круглосуточном режиме. Также в компании связывают наличие проблем с тем, что школы перешли на «новый для них программный продукт».

- Основные проблемы были связаны с переходом образовательных учреждений на новый для них программный продукт. Поскольку данные в АИС «Образование» появились буквально накануне учебного года, мы не смогли своевременно провести обучение администраторов школ работе в АИС «Образование». Основные вопросы были связаны с непривычным интерфейсом, реализующим функционал системы. Обновление интерфейса системы планируется после 2-ой четверти, - отметили в компании.

- Система сложная, поэтому администраторы должны обучиться тому, как с ней работать. Три месяца прошло. Сейчас мы постепенно выходим на проектную мощность. Думаю, что теперь будет все меньше и меньше жалоб, к концу года, думаю, выйдем на нормальный промышленный режим, - сказал генеральный директор БРСК Олег Романов.

Он пояснил, что услуга «Электронный дневник» будет бесплатна, как для родителей, так и для самих школ.

- Наша программа успешно работает в Стерлитамаке три года. Мы развиваем это за счет собственной прибыли. В чем наш интерес? На базе электронного дневника и журнала комбинаты школьного питания могут вести свою отчетность. Поэтому в Стерлитамаке мы сотрудничаем с ЗАО «Общепит». Это коммерческая часть, там мы зарабатываем, в рамках ведения лицевых счетов. При этом из школы полностью исчезает хождение наличных денег. Это снимает нагрузку с классных руководителей по сбору средств и исключает правонарушения, связанные с наличием денег у младших школьников - пояснил Олег Романов.

В компании БРСК отметили, что родители свои вопросы и предложения могут направлять на электронную почту: [email protected].

В «Дневник.ру» Медиакорсети пояснили, что проблем с доступом к информации об успеваемости в школах, работающих с их платформой, не возникало.

- Жалоб на это от пользователей мы не получали, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе компании.

В компании пояснили, что использование их программы для школ и участников образовательного процесса также бесплатно. Но компания предлагает дополнительные сервисы, которыми можно пользоваться на платной основе (75 руб в месяц или 499 руб в год).

- Они не являются обязательными для участников образовательного процесса, то есть используются по желанию пользователей, - пояснили в компании.