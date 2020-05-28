В правительстве Башкирии рассказали, в каком режиме и когда заработают санатории

Сегодня, 28 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщили, что санатории откроют только после того, как республиканские власти сообщат федеральным госструктурам о том, что ситуация в оздоровительных учреждениях находится под контролем. Соответствующие документы уже готовятся, окончательное решение будет принято позже.

Радий Хабиров отметил, что на сегодняшний день санатории работают в качестве обсерватора. Благодаря им вахтовики смогли вернутся на родину в Башкирию. Там они проводят по две недели в режиме изоляции.

Также глава региона поручил оставить два санатория – «Янган-Тау» и «Зеленая Роща» – для реабилитации тех, кто заболел коронавирусом во время исполнения своих обязанностей.