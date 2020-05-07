«Башинформсвязь» обеспечила услугами связи санаторий «Юматово»

Провайдер построил в лечебно-профилактическом учреждении волоконно-оптические линии связи и подключил высокоскоростной интернет и цифровое кабельное телевидение.

Широкая пропускная способность оптических каналов связи позволит сотрудникам лечебного учреждения участвовать в онлайн-совещаниях и проводить консультации по видеосвязи с коллегами. Гости санатория могут смотреть 179 телеканалов цифрового кабельного телевидения.

Специалисты компании смонтировали 30 точек доступа Wi-Fi в трех корпусах санатория. Теперь персонал и отдыхающие могут бесплатно пользоваться высокоскоростным беспроводным интернетом, а владельцы санатория – информировать своих клиентов о новых услугах.

Сергей Алферов, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», группа компаний «Ростелеком»:

«Инфраструктуру связи на территории санатория «Юматово» мы построили буквально за 14 часов. Она поможет медикам оперативно обмениваться информацией с коллегами, а гостям санатория – бесплатно пользоваться сетью и оставаться на связи с родными».

Андрей Степков, директор санатория «Юматово»:

«Санаторий “Юматово” - старейшая кумысолечебница, известная далеко за пределами Республики Башкортостан. Мы поддерживаем высокий статус учреждения, совершенствуя качество оздоровительных услуг и условия пребывания наших посетителей. С новыми цифровыми сервисами гости санатория могут отдыхать и лечиться с большим комфортом».

Для получения доступа к сети Wi-Fi отдыхающим достаточно авторизоваться по СМС или звонку. Владельцы санатория могут проводить опросы среди клиентов, получать статистические данные о посетителях в личном кабинете через браузер или мобильное приложение. Управлять сервисом легко из любой точки мира, где есть интернет.