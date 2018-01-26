Уфимка пытавшаяся сдать медаль, сообщила о странных визитах чиновников

По словам Юлии Вольф, сотрудники администрации Уфы начали собирать информацию о детях.

Многодетная уфимка Юлия Вольф, пытавшаяся вернуть главе региона медаль материнской славы, сообщает о подозрительных действиях уфимских чиновников.

- Четыре женщины пришли в квартиру, где мы живём, когда меня не было дома, сын пустил их, они осмотрелись, сделали какие-то пометки и ушли, в одной из них он узнал соцработника из школы, - рассказала нашему корреспонденту Юлия.

Также из администрации города в школу, где учатся дети поступил запрос о предоставлении характеристики на детей.

- Случайно узнала от директора, она позвонила узнать, когда сын закончил школу. Странно, что характеристики требуют не только на тех, кто учится, но и на тех, кто уже закончил школу.

Юлия Вольф опасается, что таким образом кто-то пытается получить компрометирующую информацию, чтобы потом выставить её в «плохом свете».

В администрации города рассказали, что такие визиты носят плановый характер.

- Социальные службы районов города регулярно совершают обходы семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, нуждающихся в особом внимании. 25 января 2018 года в рамках этой деятельности была посещена семья Вольф Ю.Н. по месту регистрации и по месту жительства, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, как стало известно нашему агентству, Ирек Ялалов лично обратился к вице-премьеру правительства Башкирии – председателю госкомстроя Андрею Трухану с письмом, в котором описывается ситуация многодетной семьи Юлии Вольф.

- Учитывая вышеизложенное, трудную жизненную ситуацию, в которой оказалась многодетная семья, просим вас рассмотреть возможность включения Юлии Вольф в список получателей жилищных сертификатов на 2018 год, - говорится в письме.