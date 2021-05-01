В России подписан закон о расширении ипотечных льгот для многодетных семей

По закону многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.