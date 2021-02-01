Мэрия Уфы просит не оплачивать январские счета за отопление из-за ошибки в них

Мэрия Уфы просит не оплачивать январские счета за отопление из-за ошибки в них

Вчера, 08:30ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Накануне, 31 января, на сайте уфимской мэрии было опубликовано обращение ко всем жителям города. В столичной администрации призвали не оплачивать отопление по последним квитанциям за январь 2021 года из-за допущенной в них технической ошибки.

В мэрии города отметили, что недочет допущен из-за повышенной нагрузки в системе МУП УИС и МУП ЕРКЦ, которые начали полный перерасчет за последний месяц прошлого года. Новые квитанции с правильными начислениями придут жителям столицы в ближайшее время.

— Если Вы их уже оплатили, беспокоиться также не стоит: все переплаты и недоплаты будут зачтены. Наши сотрудники готовы разъяснить Вам все детали ситуации по телефонам горячей линии: МУП ЕРКЦ 8-800-775-776-1 (пн.-пт. с 08:00 ч. до 18:00 ч.) и МУП УИС 8 -800-250-52-80 (пн.-пт. с 8.00 ч. до 21.00 ч.; сб. с 10.15 ч. до 19.00 ч.), — отметили в мэрии города.

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