Мэрия Уфы просит не оплачивать январские счета за отопление из-за ошибки в них

— Если Вы их уже оплатили, беспокоиться также не стоит: все переплаты и недоплаты будут зачтены. Наши сотрудники готовы разъяснить Вам все детали ситуации по телефонам горячей линии: МУП ЕРКЦ 8-800-775-776-1 (пн.-пт. с 08:00 ч. до 18:00 ч.) и МУП УИС 8 -800-250-52-80 (пн.-пт. с 8.00 ч. до 21.00 ч.; сб. с 10.15 ч. до 19.00 ч.), — отметили в мэрии города.