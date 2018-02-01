В Башкирии следователя уволили по инициативе руководства

Он вел резонансные дела.

Следователь СУ СК России по РБ Марат Самойлов, который вёл дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере с участием вице-мэра Филиппова, покинул службу по инициативе своего руководства, сообщил «Медиакорсети» источник в правоохранительных органах. Соответствующий приказ и.о.руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Башкортостан Русановым был подписан 17 января 2018 года.

Это решение было принято в связи с другим резонансным делом - Самойлов, по данным источника, проводил проверку по факту нанесения повреждений начальником отдела УЭБиПК МВД по РБ Игорем Воробьёвым охраннику одного из игровых клубов Стерлитамака Денису Летвинову. Игорь Воробьёв стал известен широкой публике после обнародования любительского ролика с белым седаном «Мерседес», снятого в момент его дарения даме сердца.

По сведениям, поступившим в ИА «Медиакорсеть», следователь сообщал Игорю Воробьеву о ходе ведущейся проверки, чем создал условия для оказания давления на Дениса Летвинова с целью принудить его к отказу от показаний. Следователь возбудил уголовное дело с менее «обязывающей» к раскрытию форме - не в отношении Игоря Воробьёва, в отношении неустановленных сотрудников полиции. Эти обстоятельства были выявлены при изучении содержимого средств коммуникации г-на Воробьева, после чего руководство СУ СК РФ по РБ приняло решение передать уголовное дело в другой отдел, ему было предъявлено обвинение и в настоящее время он находится в следственном изоляторе.