В Башкирии насчитали 457 растений-«пришельцев»
Ученые Уфимского федерального исследовательского центра РАН составили полный список так называемых адвентивных растений (от латинского adventus – приход). В перечень, опубликованный в монографии-конспекте адвентивной флоры Республики Башкортостан, попали растения, занесенные в удаленную от их природного ареала область, акклиматизировавшиеся в ней и занявшие прочное место в растительном покрове данной территории.
Яркими представителями этой «армии пришельцев» можно назвать ромашку пахучую, попавшую в Евразию из Северной Америки, а в обратном направлении переселился подорожник большой. При этом оба растения настолько упрочились на новых местах, что подавляющее большинство россиян даже не подозревает в них «пришельцев».
Как сообщило агентство «Башинформ», данная монография стала результатом многолетних полевых исследований коллектива авторов из Уфимского Института биологии УФИЦ РАН и Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН. В публикации содержатся данные о 457 видах растений-пришельцев из 80 семейств, 234 родов.