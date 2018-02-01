В Башкирии насчитали 457 растений-«пришельцев»

Речь идет о видах растений, которые не являются «коренными жителями» нашей республики и были занесены к нам разными способами из других регионов или даже стран.

Ученые Уфимского федерального исследовательского центра РАН составили полный список так называемых адвентивных растений (от латинского adventus – приход). В перечень, опубликованный в монографии-конспекте адвентивной флоры Республики Башкортостан, попали растения, занесенные в удаленную от их природного ареала область, акклиматизировавшиеся в ней и занявшие прочное место в растительном покрове данной территории.

Яркими представителями этой «армии пришельцев» можно назвать ромашку пахучую, попавшую в Евразию из Северной Америки, а в обратном направлении переселился подорожник большой. При этом оба растения настолько упрочились на новых местах, что подавляющее большинство россиян даже не подозревает в них «пришельцев».