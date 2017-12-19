Ученые обратились к Путину, чтобы защитить редких животных

В новой Красной книге под давлением охотничьего лобби исчезли некоторые животные.

Более 70 известных ученых-биологов обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, их тревожит то, что из обновленного варианта Красной книги исчезли такие редкие животные, как гималайский медведь, малая косатка, снежный баран, а это грозит их исчезновением. Ученые РАН просят президента страны вмешаться в ситуацию, пишут «Новые Известия».

Под обращением к президенту подписались ученые институтов РАН, которые принимали самое горячее участие в обновлении списков Красной книги России. Их озабоченность поддерживают и известные экологи.

- В новых списках мы не видим ни снежного барана, ни гималайского медведя, ни малой косатки, - сообщил член совета Международного социально-экологического союза Асхат Каюмов на встрече с журналистами. К этим словам присоединились Иван Блоков, директор Департамента программ Гринпис России, а также Виктор Данилов-Данильян, член-корреспондент РАН, директор Института водных проблем.

Как оказалось, вначале обсуждение изменений в Красную книгу проходило по сложной процедуре, включая участие известных ученых. Но под давлением охотничьего лобби систему работы изменили так, что сумели провести нужное для охотников решение. Так, например, численность гималайских медведей не превышает 6 тысяч особей. Но на них есть спрос среди иностранных охотников, а это доходы в валюте.

- Российские ученые проделали огромную работу по сбору материала и данных для обоснования включения в Красную книгу животных, численность которых значительно сократилась за эти двадцать лет,- рассказал доктор географических наук Александр Дроздов. - Среди них, действительно, был и гималайский медведь, и сайгак, и серна, снежный баран, серый гусь и другие. В начале 2017 года Комиссия по Красной книге при Министерстве природы подготовила проект приказа о новом списке видов, требующих внесения в Красную книгу.

Но приказ так и не был подписан. Под давлением лоббистов в министерстве природы России изменили процедуру принятия решений, поменяли состав комиссии, убрав из нее убрали ученых-зоологов. А потом провели новое голосование по тем видам животных, которые были интересны для лоббистов. Так и появился новый вариант Красной книги, не согласованный с ученым миром.

Так и появилось письмо ученых РАН к президенту России «Красная книга России под угрозой».