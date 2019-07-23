Статью уфимского школьника опубликовали наравне с исследованиями РАН

В январе этого года статью уфимского девятиклассника Нияза Киреева опубликовали в журнале Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, где публикуются исследования академиков и специалистов российских вузов. Статья посвящена истории слова «голимый».

— Образовавшись в севернорусских говорах со значением «чистый, беспримесный» от слова голый, оно развило несколько вторичных значений, основным из которых стало «полный, абсолютный». Слово получило распространение в сибирских диалектах, в сибирской литературе и возможно, послужило основой топониму Галимый. В последнем значении оно распространилось в уголовном арго, оттуда попало в молодежное. Параллельно с этим развилось значение ‘плохой’, представленное в наречии голимо «плохо», — отмечает автор в аннотации к статье.

Как рассказ Нияз в интервью изданию «Мел», материал по этой теме он начал собирать для доклада на школьной научно-практической конференции. Впоследствии он представлял доклад на республиканской конференции школьников, которую проводит Башкирский педагогический университет, и взял за него первое место. Лингвист, профессор РАН Светлана Бурлак, с которой Нияз познакомился по переписке в соцсетях, захотела прочитать материал и после предложила отправить его в журнал «Русский язык в научном освещении». После корректуры статья была опубликована.