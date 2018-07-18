Калифорнийские ученые нашли способ продлить жизнь

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Ученые из университета Сан-Диего обнаружили способ борьбы с заболеваниями сердца, который позволяет продлить жизнь.
Как пишет газета «Известия» 18 июля, старению сердца будет препятствовать высокий уровень белка винкулина.
Исследование проводились на некоторых видах мушек, у которых сотрудники университета активизировали выработку винкулина. В итоге продолжительность жизни насекомых превысила девять недель при норме в шесть.
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