Ученые: у бортпроводников повышен риск заболеть онкологией

В группе риска оказались люди работающие на самолетах — бортпроводники и стюардессы. Об этом 27 июня пишет газета «Известия».

В ходе своего исследования эксперты сравнили показатели состояния здоровья свыше 5 000 бортпроводников и стюардесс и порядка 3 000 мужчин и женщин, представляющих другие профессии. Все участники исследования обладали примерно одинаковым экономическим статусом.

Изучив медицинские карты ученые пришли к выводу, что лица, работающие на воздушных судах, намного чаще заболевают раком груди, матки, щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.

Среди бортпроводников онкологическое заболевание имели 3,4% участников исследования. У людей представляющих другие профессии этот показатель находится на уровне 2,3%.

Ученые считают результаты исследования ошеломительными. Ведь большинство людей, за которыми они наблюдали, не имели вредных привычек и не страдали ожирением.