Ученые: лошади фыркают когда радуются

Эксперты Реннского университета провели исследование, в котором поучаствовало 50 коней. Об этом 12 июля пишет газета «Известия».

Ученые поместили животных в разные условия. Некоторые лошади жили на воле на пастбище, а другие в тесных и грязных конюшнях. Зоологов интересовало, как скакуны проявляют свои эмоции.

Выяснилось, что лошади живущие на воле в благоприятных условиях фыркали намного чаще чем те, которые находились в неухоженных конюшнях. Также громкое фырканье наблюдалось, когда кони кормились свежей травой.