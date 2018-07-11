Ученые: электронные сигареты вреднее обычных

Ученые провели исследование на 15 курильщиках. Этих люди были разделены на три группы. Первые курили обычные сигареты, вторые – электронные испарители с никотином, третья группа — электронные сигареты без никотина. Об этом пишет газета «Известия».

Исследователи измерили давление всем добровольцам и проверили состояние их сосудов. Выяснилось, что никотиновые испарители вреднее, чем обычные сигареты. Так, после курения простой сигареты давление повышалось на 15 минут, а частота сердечных сокращений оставалась высокой около 30 минут. После курения испарителя эти характеристики повышались на 45 минут.