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В Башкирии малообеспеченным семьям помогут со школьным комплектом
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В Башкирии малообеспеченным семьям помогут со школьным комплектом

Сегодня, 17:20ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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