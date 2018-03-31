Депутат Госдумы призвал прекратить выходить на митинги и поддержать Путина

«Кузбассовцы, сегодня мы все ослеплены горем. Мы не слышим, мы выходим с такими протестными вещами… Но мне кажется, нам пора остановиться. Вдохнуть воздух Кузбасса и сказать себе: „Давайте поддержим президента!“ Эти ангелы, которые пожертвовали своей жизнью, они должны консолидировать нас в этой серьезной политической ситуации, в которой находится страна», - призвал Фомин.