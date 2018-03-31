Депутат Госдумы призвал прекратить выходить на митинги и поддержать Путина
Александр Фокин назвал детей погибших при пожаре в Кемерово “пожертвовавшими собой”. По его мнению, кузбассовцы должны прекратить выходить на протестные акции и поддержать Путина.
Видеозапись выступления бывшего секретаря посольства СССР в Канаде и генерального продюсера передачи «Клуб путешественников», депутата Госдумы от «Единой России» распространилась в социальных сетях.
«Кузбассовцы, сегодня мы все ослеплены горем. Мы не слышим, мы выходим с такими протестными вещами… Но мне кажется, нам пора остановиться. Вдохнуть воздух Кузбасса и сказать себе: „Давайте поддержим президента!“ Эти ангелы, которые пожертвовали своей жизнью, они должны консолидировать нас в этой серьезной политической ситуации, в которой находится страна», - призвал Фомин.
Ранее другой единоросс, Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян заявил, что родственников людей, погибших в катастрофах, следует «отстранять» от Интернета.