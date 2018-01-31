Глава Башкирии стал "середнячком" в рейтинге губернаторов по ЖКХ
Сегодня, 10:09ПолитикаНаталья Кузнецова
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Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам 2017 года занял 28-ое место в ТОП-50 рейтинга российских губернаторов в сфере ЖКХ, составленном Медиалогией.
Медиаиндекс Хамитова составил чуть более 11,3 тыс баллов. Для сравнения у лидера рейтинга - мэра Москвы Сергея Собянина, этот показатель превысил 233 тыс баллов.
На втором и третьем местах - губернаторы Московской и Свердловской областей Андрей Воробьев и Евгений Куйвашев. Глава Татарстана Рустам Минниханов - на четвертом месте.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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