Глава рескома КПРФ Башкирии: Подставных лиц на выборах быть не должно

Сегодня, 29 апреля, на партконференции БРО КПРФ в Уфе главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин подверг критике работу некоторых членов избирательных комиссий.

- За пять лет наши члены УИК или постарели, или ушли в мир иной, их или запугали, или подкупили, - сказал он. - Выяснилось, что в некоторых районах в избирательных комиссиях от КПРФ сидят сотрудники районных или сельских администраций, или бюджетники.

Теперь, по его словам, до 16 мая в республике идет формирование УИКов. Впредь подобного компартия в республике не допустит, пообещал Юнир Кутлугужин.

- Бюро не пропустит, - пообещал он. - Подставных лиц в избирательных комиссиях быть не должно. Они же под козырек выполняют то, что им скажут в администрации.