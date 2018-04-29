Глава рескома КПРФ Башкирии: Подставных лиц на выборах быть не должно
Председатель рескома Башкирского отделения КПРФ "прошелся" по членам участковых избирательных комиссий от КПРФ в Башкирии.
Сегодня, 29 апреля, на партконференции БРО КПРФ в Уфе главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин подверг критике работу некоторых членов избирательных комиссий.
- За пять лет наши члены УИК или постарели, или ушли в мир иной, их или запугали, или подкупили, - сказал он. - Выяснилось, что в некоторых районах в избирательных комиссиях от КПРФ сидят сотрудники районных или сельских администраций, или бюджетники.
Теперь, по его словам, до 16 мая в республике идет формирование УИКов. Впредь подобного компартия в республике не допустит, пообещал Юнир Кутлугужин.
- Бюро не пропустит, - пообещал он. - Подставных лиц в избирательных комиссиях быть не должно. Они же под козырек выполняют то, что им скажут в администрации.
Напомним, в ходе выборов 18 марта коммунисты и представители других избирательных штабов столкнулись с тем, то на избирательных участках появились наблюдатели-двойники с настоящими удостоверениями.