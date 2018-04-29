Александр Ющенко о КПРФ в Башкирии: Сюрпризов и раскола не будет

В Уфе в эти минуты начинается конференция Башкирского отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Перед ее началом депутат Госдумы России и пресс-секретарь ЦК КПРФ в Госдуме Александр Ющенко сообщил Медиакорсети, что "сюрпризов сегодня не будет".

- Сюрпризов в смысле смены руководства партии в республике не будет, - сказал он. - Для этого нет предпосылок.

По словам Ющенко, в республиканском отделении партии прошли времена, когда был возможен раскол, а в ее ряды пришли интересные молодые кадры. Он напомнил о том, что во время выборов в Госдуму Башкирия показала один из лучших результатов среди регионов страны.

- Компартия будет искать союзников среди левых и патриотических сил накануне выборов в башкирский парламент этой осенью и выборов главы региона в 2019 году, в том числе и для наблюдения на выборах, - сказал Александр Ющенко.