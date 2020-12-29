Госсобрание Башкирии опубликовало самые резонансные законы уходящего года

В том же месяце депутаты приняли закон, устанавливающий дополнительные места, где курение запрещено. Ограничения с этого года распространяются на парки, скверы, площади, набережные, остановки, подземные и надземные переходы, гаражи, парковки, а также территории рекреационного назначения, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом. Кроме того, курение запрещено в месте проведения публичных мероприятий. Нарушение закона предусматривает санкции. В первый раз штраф составляет 500 рублей, а за повторное нарушение придется заплатить тысячу рублей.