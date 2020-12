Госсобрание Башкирии опубликовало самые резонансные законы уходящего года

Курултай подвел итоги 2020 года и определило самые резонансные законы, принятые республиканским парламентом.

В феврале депутаты внесли изменения в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан». Так, 13 ноября объявлен Днем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В этом году республика отметила его впервые. Председатель Госсобрания отметил, что эта памятная дата служит напоминанием о героизме уроженцев Башкирии в Великой Отечественной войне. С июня вступил в силу закон, по которому семьям с двумя и более детьми дано преимущественное право приема младших ребят в школу независимо от места жительства. Данные изменения внесены в Семейный кодекс РБ. По словам Токачева, нововведения сняли неудобства для семей. Теперь братья и сёстры могут обучаться в одной школе, не отрываясь друг от друга. В июне принят закон о братьях наших меньших, который предусматривает ответственное отношение с животными. Теперь в Башкирии действует запрет на умерщвление бездомных животных. В настоящее время необходимо проводить вакцинацию, а после карантина выпускать на волю или оставлять в приютах. Потерявшихся животных будут возвращать хозяевам. Если же таковые не объявятся, приюты будут заниматься поиском новых хозяев, сказал спикер парламента. Кроме того, введен запрет на отлов животных в присутствии детей. Сам процесс отлова и выпуска на волю теперь фиксируется на видео В том же месяце депутаты приняли закон, устанавливающий дополнительные места, где курение запрещено. Ограничения с этого года распространяются на парки, скверы, площади, набережные, остановки, подземные и надземные переходы, гаражи, парковки, а также территории рекреационного назначения, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом. Кроме того, курение запрещено в месте проведения публичных мероприятий. Нарушение закона предусматривает санкции. В первый раз штраф составляет 500 рублей, а за повторное нарушение придется заплатить тысячу рублей. Особенно много жалоб было на курение кальяна в общественных местах. На этот закон была разная реакция общественности, но адекватная часть граждан поддержала наше решение, добавил Константин Толкачев. С сентября запрещена продажа любых емкостей с газом, в том числе зажигалов, несовершеннолетним. Закон принят в связи с популярностью токсикомании с вдыханием углеводородного газа, которая за последние два года унесла жизни 360 детей в возрасте от 12 до 15 лет. В сентябре был приняты нововведения, получившие название закон о тихом часе. Теперь в Башкирии ограничено проведение шумных работ с 13:00 до 15:00. Закон распространяется на многоквартирные дома и общежития, за исключением новостроек (полтора года с момента сдачи дома). По словам Константина Толкачева, он нацелен на защиту интересов детей и пожилых граждан, которые обычно спят днем. В октябре был принят, наверное, самый резонансный закон о земле, который вызвал ажиотаж в обществе и СМИ. Жители Башкирии не раз протестовали против его принятия, даже в день его обсуждения в Госсобрании. Так, депутаты приняли новый порядок предоставления земли. С 1 января земельные участки перейдут в ведомство республиканских властей от муниципалитетов. Не припомню за всю историю парламента, чтобы какой-либо другой закон на стадии его принятия так бурно обсуждался. Были как сторонники, так и противники данной инициативы, сказал председатель Курултая. Закон предусматривает более прозрачную систему выделения земель. Работа теперь сосредоточится в министерстве земельных и имущественных отношениях. В Башкирии будет проще получить землю для ведения хозяйства, строительства домов и открытия бизнеса. Кроме того, предполагается, что нововведения снизят коррупционную составляющую. С апреля по декабрь Курултай принял ряд законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Отмечается, что около 50 отраслей освобождены от налога на имущество. Сюда входят поддержка крупных торговых центров, самозанятых, резидентов ОЭЗ «Алга». В целом преференции предоставлены на миллиарды рублей.

