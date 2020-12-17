Курултай Башкирии принял закон о лишении статуса депутата за сокрытие доходов

Курултай Башкирии принял закон о лишении статуса депутата за сокрытие доходов

Вчера, 18:39ПолитикаАнна КононоваPhoto: Курултай Башкирии
Сегодня, 17 декабря, были приняты изменения в закон «О статусе депутата». Согласно нововведениям, теперь будут лишать мандатов за сокрытие сведений о доходах.

За поправки проголосовали 90 депутатов, пятеро — выступили против и один — воздержался.

Теперь закон предусматривает ответственность депутатов за предоставление ложной и неполной информации о доходов. Спикер парламента отмечал, что данные ограничения давно прописаны на федеральном и региональном уровне, однако на практике нормы игнорируются, так как отсутствуют санкции.

Кроме того, депутат может досрочно лишиться статуса за вхождение в состав любых органов управления и иностранных НКО. За нарушение сначала он получит предупреждение, а в случае повторения — разберется уже рабочая комиссия и последствия будут «более серьезными».

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