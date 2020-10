В Башкирии приняли закон о передаче земель под контроль республиканских властей

На пленарном заседании в Госсобрании Башкирии приняли закон, по которому контроль за распределением неразграниченных земель переходит от муниципалитетов к республиканским властям.

Депутат Дмитрий Чувилин отметил, что после неоднократного обсуждения законопроекта продолжаются споры в обществе. Около Госсобрания собрались граждане, которые выступают против. Противоречия в обществе так и не разрешены. Я считаю, что такой законопроект принимать нельзя. Основная мотивация была в том, чтобы прекратить различного рода коррупционные проявления. Это можно и по-другому решить — путем выборов глав районов, которые не будут разбазаривать земли, сказал Чувилин. Председатель Госсобрания Константин Толкачев предложил провести эксперимент, установив нововведения в некоторых районах Башкирии, «чтобы не сделать ошибок». Депутат Альберт Ильгизов добавил, что с принятием закона торопиться не стоит. 76 депутатов Курултая РБ проголосовали «за», против — 21, воздержались — трое. Также отметим, глава Башкирии Радий Хабиров объяснил целесообразность закона тем, что в муниципалитетах выявляется коррупционная составляющая при распределении земель. В частности, он рассказал о трех уголовных делах. По словам Хабирова, он, как глава республики, должен контролировать деятельность муниципалитетов в отношении земель. Напомним, законопроект вызвал резонанс в обществе и СМИ. Жители Башкирии создавали петицию и проводили пикеты против нововведений. Позже депутаты Госсобрания внесли некоторые изменения: муниципальный контроль будет сохранен и закон действует в течение пяти лет. Для обсуждения законопроекта была создана рабочая группа куда вошли депутаты, общественники и представители Минземимущества РБ, однако недовольство граждан не спало.

