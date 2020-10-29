В Башкирии приняли закон о передаче земель под контроль республиканских властей

Около Госсобрания собрались граждане, которые выступают против. Противоречия в обществе так и не разрешены. Я считаю, что такой законопроект принимать нельзя. Основная мотивация была в том, чтобы прекратить различного рода коррупционные проявления. Это можно и по-другому решить — путем выборов глав районов, которые не будут разбазаривать земли, сказал Чувилин.