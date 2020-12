В Башкирии приняли закон об ответственности депутатов за ложные данные о доходах

Парламент Башкирии принял изменения в закон о статусе депутата Госсобрания-Курултая республики. Поправки касаются дополнительной ответственности, возложенной на депутатов.

Теперь депутат может лишиться своего мандата, если выяснится, что он умышленно скрыл информацию о доходах или предоставил ложную. Однако если комиссия определит, что это было всего лишь техническая ошибка, депутату будет объявлен выговор. – В каждом конкретном случае будет разбираться специальная комиссия, сказал спикер Госсобрания Константин Толкачев. Помимо этого потерять кресло депутата раньше времени рискуют те, кто пошел в состав органов управления, попечительских, наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их структурных подразделений.

