В Башкирии приняли закон об ответственности депутатов за ложные данные о доходах

В Башкирии приняли закон об ответственности депутатов за ложные данные о доходах

Вчера, 14:36ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Парламент Башкирии принял изменения в закон о статусе депутата Госсобрания-Курултая республики. Поправки касаются дополнительной ответственности, возложенной на депутатов.

Теперь депутат может лишиться своего мандата, если выяснится, что он умышленно скрыл информацию о доходах или предоставил ложную. Однако если комиссия определит, что это было всего лишь техническая ошибка, депутату будет объявлен выговор.

– В каждом конкретном случае будет разбираться специальная комиссия, сказал спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Помимо этого потерять кресло депутата раньше времени рискуют те, кто пошел в состав органов управления, попечительских, наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их структурных подразделений.

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